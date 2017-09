Obsidian Entertainment: Neues Riesenprojekt in der Entwicklung

Viele Hinweise auf ein Riesenprojekt

Obsidian Entertainment, die sich besonders mit Fallout: New Vegas hervorgetan haben, entwickeln laut einigen Informationen, eines Reddit Nutzers, ein neues, großes Projekt. Wir haben die folgenden Informationen für euch einmal zusammengetragen damit ich euch selbst ein Urteil bilden könnt.

Obsidian Entertainment hat natürlich auch noch weitere nennenswerte Spiele wie in etwa Pillars of Eternity. Fallout: New Vegas ist uns allerdings am meisten im Gedächtnis hängengeblieben. DEr Reddit-Nutzer ShaneD53 hat einige Informationen, die auf ein riesiges Rollenspiel hindeuten einmal aufgezählt. Bei diesen Argumenten fällt es uns auch schwer nicht an ein weiteres Riesenprojekt zu glauben. Erst vor kurzem wurde das Team von Obisidian immens aufgestockt. Man holte sich immer mehr Entwickler und Fachkräfte für ein neues Projekt. Desweiteren erklärte Tim Cain, der Kopf hinter New Vegas, auf der Reboot Develop Conference im April 2017 das man derzeit an einer neuen Marke entwickelt.

Etwas neues muss her

In einem kürzlich geführten Interview mit dem Magazin USGamer erwähnten Josh Sawyer und Feargus Urquhart von Obsidian immer wieder Fallout: New Vegas. Feargus Urquhart ließ sogar durchblicken dass er den Titel derzeit noch einmal spielt. Das ganze klingt für uns schon sehr nach einem neuen großen Fallout-Projekt. Obwohl noch niemand offizielle Information hat spekulierten viele Fans schon lange über einen neuen Fallout Ableger seitens Obsidian. Das jedoch ist auf der Reboot Develop Conference und auch im Interview schon dementiert wurden.

Wir können also annehmen das es sich zwar an einer ähnlichen Größenordnung orientiert allerdings etwas völlig neues wird. Wir sind mehr als nur gespannt auf das neue Werk von Obsidian Entertainment. Ihr auch? Dann schreibt es uns in die Kommentare.