Obsidian: Neues Fallout ist denkbar

Obsidian wäre bereit

Erst vor kurzem haben wir schon neues aus dem Hause Obsidian in unseren News gehabt. Diesmal haben wir die Neuigkeit das die Firma an einem neuen Fallout Ableger großes Interesse hätte. Demnach fehle nur noch das Startzeichen von Bethesda. Alles was ihr sonst noch wissen wollt haben wir hier für euch zusammengefasst.

Die Firma Obsidian, an die sich viele durch Fallout: New Vegas noch erinnern werden, hat durchaus interesse an einem weiteren Ableger. Dieser wird, sofern eine Einigung mit Bethesda erfolgt, auch wieder im Fallout Universum stattfinden. Denn platz für kreative Arbeiten gibt es ja noch genug. Sehen wir uns die Teile an, die uns schon präsentiert wurden, gibt es noch mehr als genügend Schauplätze für einen Ableger. Da sich Bethesda jedoch erstmal weiteren Projekten widmen möchte. Wie etwa Starfield und das große geheime Projekt, welches noch dieses Jahr im Handel erscheinen soll, wäre ein weiterer Ableger, seitens Obsidian, zumindest ein kleiner Lückenfüller für die Fans.

Es besteht der Wunsch nach mehr

Bereits in den vergangen Wochen sprach man bei Obsidian von den Zukunftsplänen. Darüber kam nun auch Director Josh Sawyer auf mögliche Projekte zu sprechen. Die kreativen Köpfe von Obsidian haben bereits eine Wunschliste für neue Projekte zusammengestellt. Ganz oben: Fallout. Demnach scheint es so als wenn man sich darüber, intern, schon einige Gedanken gemacht hätte. Sawyer meinte dazu:

Ich würde gerne an einem weiteren Fallout-Titel arbeiten. Ich weiß auch, dass es bei Obsidian Entertainment noch eine Menge weiterer Leute gibt, die gerne wieder an einem Fallout-Spiel arbeiten würden. Wenn wir die Chance bekämen, würden wir das sehr gerne machen.

Es bleibt also abzuwarten ob diese Zusammenarbeit seitens Bethesda zustande käme. Gegen einen weiteren Ableger im Fallout Universum spricht jedoch nichts. Ganz im Gegenteil warten viele Fans von New Vegas, aber auch die hartgesottenden Fallout 1-4 Anhänger auf eine neue spannende Welt. Die nukleare Apokalypse kann so schön sein.