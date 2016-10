Oculus Rift: Touch-Controller haben ein Preis und Release-Termin

Das Oculus Rift eine Controller-Erweiterung erhält ist nicht neu. Die sogenannten Oculus Touch-Controller hatten dabei jedoch noch kein Release-Datum, oder einen Preis. Dies hat sich gestern nun endlich gerändert. Wir haben alle Informationen für euch zusammengetragen.

Oculus Touch hat bekommt Release-Termin und Anpreis-Angabe

Gestern Abend wurde auf der Oculus Connect eine Keynote abgehalten, bei der nun endlich das Release-Datum der Controller-Erweiterung für des Virtual Reality Headsets bekannt gegeben wurde. Um es kurz zu machen Oculus Touch wird am 6.Dezember erscheinen. Vorbestellungen werden ab dem 10.10.2016 entgegengenommen.

Bleibt natürlich noch die Frage nach dem Preis. Wie viele von euch wissen, sind VR-Headsets nicht gerade billig. Somit schmerzt es zwar das zu sagen, aber auch Oculus Touch ist jetzt nicht wirklich günstig. Die Controller-Erweiterung wird nämlich satte 199 Euro extra kosten. Für den Preis bekommt ihr aber auch einen entsprechenden Gegenwert. So wird in dem Paket neben den beiden Controllern, zusätzlich auch noch eine zweite Kamera beiliegen.

Neuer Controller – Neue Spiele

Um euch den Kauf auch wirklich schmackhaft zu machen wird das Paket sogar noch um Software erweitert. So liegen beim Kauf gleich zwei Spiele bei. Zum einen „VR Sports Challenge“ und zum anderen der kommende Blockbuster aus dem Hause Insomniac Games „The Unspoken“ .

Doch das war nicht alles an Überraschungen was Oculus bereitgehalten hat. So kündigte man an, dass mit dem Erwerb einer dritten Kamera nun auch Roomscale möglich wird. Eine Technologie die derzeit die HTC Vive als Alleinstellungsmerkmal auszeichnet. Hier könnt ihr euch nämlich frei im Raum bewegen und nicht „nur“ euren Kopf in den virtuellen Welten umherschwenken. Wer dies nutzen will, muss dann für eine zusätzliche Kamera nochmal 79 Dollar einplanen.

Das der Erfolg von VR mit der Software bzw. den Spielen steht und fällt wissen die Entwickler von Oculus nur zu gut und so wird es auch zum Start der Touch Controller wieder Nachschub geben. Insgesamt 35 Titel sollen gleich zum Erscheinen des Controllers verfügbar sein. Hier finden sich dann Namen wie Lone Echo“ von Ready at Dawn, „Robo Recall“ von Epic Games und „Arktika.1“ von 4A Game.

Was haltet ihr von den neuen Controllern? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare.