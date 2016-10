Zocker da draußen ihr müsst jetzt starke Nerven haben. Vollig überraschend haben die Jungs und Mädels von Red Barrels eine kostenlose Demo zum Horrorspiel Outlast 2 veröffentlicht. Doch wie es scheint kommen vorerst nicht alle Spieler in den Genuss der Anspiel-Version denn bisher gibt es den Shocker nur im europäischen Playstation Store.

Outlast 2: PS4-Demo überraschend im Playstation Store

Ja manchmal geschehen auch in der Gaming-Welt noch Wunder. Nachdem Outlast 2 in den vergangenen Wochen eine Release-Verschiebung ins erste Quartal 2017 einstecken musste, ist es jetzt wieder Zeit für gute Nachrichten. Für alle Facebook-Fans des Spiels vielleicht nicht ganz so überraschend, denn hier haben die Jungs erst kürzlich einen neuen Trailer zum Spiel zum besten gegeben. Doch solange wir Gamer nichts in den Händen halten sind wir ja eigentlich nicht wirklich glücklich.

Mit diesem Umstand hat es nun ein Ende, zumindest erstmal für alle PlayStation-Fans. Völlig überraschend ist hier nämlich seit einigen Stunden die Demo zu Outlast 2 aufgetaucht und kann auch geladen werden. Alle PC und Xbox Spieler schauen hingegen erstmal in die Röhre, obwohl ihr stark davon ausgehen könnt das sich dieser Umstand in den nächsten Tagen schnell ändern wird.

Alles neu in Outlast 2

Eine weitere Überraschung werden Fans und Neulinge auch beim Stetting erfahren. Im Gegensatz zum ersten Teil kämpft ih euch nämlich nicht doch eine Nervenklinik sondern diesmal durch die Kornfelder von Arizona. Dies macht auch nochmal die Beschreibung der Demo deutlich:

Du bist Blake Langermann, ein Kameramann und arbeitest mit deiner Frau Lynn zusammen. Ihr seid Enthüllungsjournalisten und dazu bereit, Risiken auf euch zu nehmen und nicht locker zu lassen, um Geschichten aufzudecken, an die sich sonst niemand herantraut. Ihr seid auf der Spur einer Reihe von Hinweisen, die mit dem scheinbar unmöglichen Mord an einer schwangeren Frau ihren Anfang nahm, die als Jane Doe bekannt war. Die Ermittlungen haben euch meilenweit in die Wüste Arizonas geführt, in eine Dunkelheit, die so schwarz ist, das kein Licht sie erhellen kann und so voller tiefgründiger Korruption, dass es vielleicht das Vernünftigste wäre, einfach verrückt zu werden.

Wer sich also mal wieder ordentlich gruseln will, der sollte schnell seine Konsole anmachen und sich die Demo laden.