Outlast 2: Schaurige Testwertungen für die Fortsetzung

Playerunknown´s Battlegrounds: Spielerzahlen erreichen neue Höchstwerte

Das Battle-Royal-Spiel Playerunknown´s Battlegrounds bricht im Moment Rekorde. Der Multiplayershooter ist nicht nur auf Streaming-Plattformen wie zum Beispiel Twitch der Renner. Die Entwickler vermeldeten nun eine neue Bestleistung: Der Shooter hat es in die "All Time Top 10" der Steamcharts geschafft. Bereits 4 Wochen nach Release konnte man in der Kategorie "Top Records - Peak Players", also die höchste Anzahl an Spielern die sich gleichzeitig im Spiel befanden, zur Führungsriege aufsch