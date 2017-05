Overwatch: Anniversary-Event vorgestellt

H1Z1: King of the Kill: Umfangreiches Update veröffentlicht

Battle Royal-Spiele sind momentan in aller Munde. Nachdem H1Z1: King of the Kill lange das Spiel Nummer 1 in dem Genre war, hat es nun einen würdigen Konkurrenten mit Playerunknown's Battlegrounds erhalten. Deswegen sind die Macher von Daybreak fleißig am Tüfteln, um ihr Baby wieder an die Spitze der Steam- und Twitch-Charts zu bekommen. Neue Points of Interest Dafür brachten sie nun ein sehr umfangreiches Update samt Trailer heraus. Dieses beinhaltet drei große, neue Gebiete im Spiel