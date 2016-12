Overwatch: Blizzard kündigt weitere Helden und mehr für 2017 an

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das veranlasst die Entwickler von Overwatch dazu, uns ihre Pläne für das kommende Jahr mitzuteilen. Diese können sich durchaus sehen lassen. Denn auch für das kommende Jahr planen die Entwickler wieder jede Menge neue Features. So sind unter anderem neue Helden, Karten und Modi für 2017 geplant.

Jede Menge neue Overwatch Inhalte für 2017 geplant

In einem Video, welches Blizzard auf ihrem YouTube Kanal veröffentlichte, erzählt Game Director Jeff Kaplan von den Plänen mit Overwatch. In dem Video ist die Rede von gleich mehreren neuen Helden die sich in Entwicklung befinden. Diese befinden sich derzeit in einer Prototyp-Phase. Von diesen werden es jedoch vermutlich die wenigsten auch in das Spiel schaffen. Denn Blizzard arbeitet viel mit Prototypen, die aber oft auch wieder verworfen werden, weil sie unter anderem nicht zu den restlichen Helden Passen. Jedoch ist einer der Helden bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Das macht es zumindest wahrscheinlicher, dass wir in nächster Zeit wieder einen neuen Overwatch Charakter zu Gesicht bekommen werden. Bleibt nur zu hoffen, dass der nächste Held nicht wieder so zäh angekündigt wird wie einst Sombra.

Der Serverbrowser soll ebenfalls überarbeitet werden und zukünftig die Möglichkeit bieten auch benutzerdefinierte Spiele zu finden. Auch im nächsten Jahr soll es wieder neue Karten geben. Oasis, welche sich derzeit in einer offenen Beta-Phase befindet, soll bereits Anfang 2017 erscheinen. Auch soll die Kommunikation unter den Spielern gefördert und verbessert werden.

Overwatch Spieler dürfen sich also auf ein weiteres spannendes Jahr voller neuer Inhalte freuen. Seit Ihr auch schon gespannt was Blizzard noch alles für uns parat hat? Schreibt es uns in die Kommentare!