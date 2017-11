Overwatch: Blizzard World rollt auf die Testserver aus

Die Hybridmap ist nun endlich auch auf dem PTR, also den Testservern von Overwatch, verfügbar. Blizzard World ist eine neue Karte, die wie ein Themenpark gestaltet ist und Blizzards eigene Spiele behandelt.

Welcome to Blizzard World

Die Karte besteht aus vielen Themenbereichen, wovon jeder Bereich sich um ein Spiel aus dem eigenen Hause Blizzard dreht. So startet die eine Seite zum Beispiel in einer Taverne, welche an Hearthstone angelehnt ist. Alle Abschnitte findet ihr auf der Karte oben. Darüber hinaus zeigt sie unzählige Easter Eggs und man kann auf den ersten Blick sehen, wie viel Liebe die Entwickler in diese Karte gesteckt haben.

Ab sofort kann man die Map bereits auf dem Public Test Realm, kurz PTR, anspielen. Blizzard World ist eine Hybridkarte, was bedeutet, dass zwei Spielmodi auf der Karte gespielt werden können. Zum einen muss man eine Fracht von A nach B bringen, auch Payloadmode genannt, zum anderen ist der Assaultmode spielbar.

Des weiteren bringt der Patch einen großen Haufen von Bugfixes mit sich.

GENERAL:

A.I.

An option to “Remove All A.I.” in the custom game lobby can be accessed by Right Click > Remove All Bots

BUG FIXES:

General

Fixed an issue that caused the arcade card for Limited Duel and Mystery Duel to not list all currently disabled characters

Fixed an issue that prevented certain sound effects from playing when navigating the Options menu with a controller

Heroes

Fixed a visual bug that caused Ana’s Biotic Rifle ammo clip to detach when her Captain Amari skin was equipped

Fixed a bug that caused Doomfist’s Seismic Slam to create performance drops when repeatedly used with no cooldown

Fixed a bug that prevented Mei’s Cryo-freeze from clearing the healing debuff caused by Ana’s Biotic Grenade

Fixed a visual bug with Moira’s Biotic Orb that sometimes caused Biotic Grasp’s healing spray effects to display instead

Fixed a bug that prevented Moira from being able to pass through enemies when using Fade

Fixed a bug that caused Moira’s eyelashes to detach from her face during her Heroic highlight intro

Fixed a visual issue with Moira’s Oasis skin that caused her knees to clip through her knee guards while crouched

Fixed a bug that caused Reaper’s shotguns to animate incorrectly when discarded on the ground

Fixed an issue that prevented highlights captured by Zenyatta players from recording correctly when the Cultist skin was equipped

Maps

Fixed a bug that caused a performance drop when players shot at the gold coin piles in the last Defender spawn of Junkertown

