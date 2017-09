Overwatch: Das bringt das neue Update

Wolfenstein 2: The New Colossus – Neuer Trailer aufgetaucht

Amerika ist fest in der Hand des Regimes Zum neuesten Shooter von Bethesda, Wolfenstein 2: The New Colossus ist ein ein neuer Trailer im Umlauf den wir euch natürlich auch gleich zeigen werden. Wir wünschen euch vorab schon einmal viel Spaß damit. Der Trailer zeigt uns eindrucksvoll die Stimmung, die unter dem Regime, in den Vereinigten Staaten herrscht. So wurde auf New Orleans kurzerhand ein komplettes Gefängnis. Das Regime ummauerte die Stadt einfach und schließt seither alle "unan