Overwatch: Die 32 besten Nationen vorgestellt

Entwickler Blizzard hat nun in Vorbereitung auf den Overwatch World Cup eine Liste veröffentlicht, in der die 32 stärksten Länder des Helden-Shooters vorgestellt werden.

Im Overwatch World Cup sollen wieder die besten Spieler der jeweiligen Nationen gegeneinander antreten. Um herauszufinden welche 32 Staaten es in den endgültigen Team-Pool schaffen, hat Blizzard sich etwas einfallen lassen: Um Länder-Plätze zu vergeben, werden die durchschnittlichen Ranglisten-Punkte der Top 100 eines jeden Landes ermittelt und aufgelistet. Die 32 am besten platzierten Länder treten dann bei der Weltmeisterschaft gegeneinander an.

China – 4550 Südkorea – 4522 Vereinigte Staaten (USA) – 4470 Schweden – 4309 Finnland – 4295 Großbritannien – 4293 Kanada – 4291 Frankreich – 4268 Dänemark – 4259 Russland – 4221 Deutschland – 4219 Japan – 4184 Australien – 4184 Taipei – 4162 Niederlande – 4147 Hong Kong – 4113 Norwegen – 4101 Polen – 4093 Brasilien – 4071 Italien – 4068 Spanien – 4051 Israel – 4007 Singapur – 4002 Thailand – 3999 Argentinien – 3992 Türkei – 3960 Belgien – 3942 Vietnam – 3941 Portugal – 3930 Neuseeland – 3922 Österreich – 3900 Rumänien – 3861

Auf den ersten Rängen finden sich wie erwartet die großen asiatischen Nationen sowie die USA wieder. Danach folgen viele Europäische Staaten mit unter anderem Deutschland auf einem starken 11. Rang. Unsere Nachbarn aus Österreich haben es auf Platz 31, also gerade noch so ins Aufgebot, geschafft.

Wer wird Nationalspieler?

Nun schließt sich eine Phase an, in denen Zuschauer und Spieler selbst die jeweiligen Vertreter für ihre Nation wählen. Diese Vertreter kümmern sich dann um die Aufstellung des besten Teams. Jedes Land stellt dabei drei Vertreter. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch noch bis zum 5. Mai 2017 am Auswahlverfahren beteiligen.