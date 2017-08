Overwatch: Die Sommerspiele kehren zurück

Lúcioball – es ist wieder da

Die langerwarteten Sommerspiele kehren bald wieder in Overwatch ein. Was ihr diesmal abgreifen könnt und was euch so alles zur Verfügung steht? Wir haben es für euch zusammengefasst.

Blizzards MOBA-Shooter Overwatch, der sich einer riesigen Fangemeinde erfreut, bekommt die Sommerspiele zurück. Euch erwarten wieder viele coole, neue Herausforderung. Das schönste dabei ist aber: Es gibt wieder jede Menge neuen Loot den ihr abgreifen könnt. Zur Auswahl der Modi gesellen sich nun neue Lúcioball-Arenen diese haben sogar Ranglisten und ihr könnt euch in Ranglistenmatches tummeln. Das ganze besteht aus einen 3vs3-Match auf neuen, und auch aus den letzten Sommerspiel-Maps bekannten, Karten. Zeigt auf der herrlich anzusehenden Karte Estádio das Rãs in Rio de Janeiro oder der brandneuen Sydney Harbour Arena was ihr als Dreiergespann so alles auf dem Kasten habt.

Sommer, Sonne, Loot

Weiter darf man natürlich auch nicht die neuen Outfits vergessen darunter sind zum Beispiel legendäre Skins wie: Siegesgöttin Mercy, Grillmeister: 76 und Rettungsschwimmer McCree. Aber auch viele andere gehen nicht so leer aus so könnt ihr noch weitere Charaktere neue Voice Lines, Emotes und Victory Posen freischalten. Egal ob Widowmaker, McCree, Sombra, Reaper, Soldier 76 und Mercy, es gibt für alle etwas zu gewinnen. Blizzard selbst hatte noch eine Anmerkung für uns:

Die Sommerspiele sind zurück und versprechen noch mehr Spaß in der Sonne! Dieses Jahr feiern wir den Wettbewerbsgedanken mit einer neuen Lúcioball-Arena samt Ranglisten und Ranglistenmatches. Schaltet neben den Inhalten des vergangenen Sommers über 50 neue saisonale Gegenstände frei

50 Neue Gegenstände. Wenn das mal kein Grund ist wieder eine Runde Overwatch zu zocken. Ebenso wie die Offizielle Aussage von Blizzard. Haben wir auch einen offiziellen Trailer für euch. Ab heute Abend könnt ihr bei dem Shooter-Mix-Genre wieder gemütlichen die Tore zu ballern. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Hier noch der Trailer: