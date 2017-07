Overwatch: Doomfist im Focus des neuen digitalen Comics

Akande Ogundimu, Doomfist

Ein neuer Overwatch Comic hat uns aus dem Hause Blizzard Entertainment erreicht. In diesem ist der Fokus deutlich auf den neuen spielbaren „Helden“ gelegt. Doomfist. In Nummer dreizehn der Overwatch Comics erfahren wir mehr Hintergründe und warum Doomfist so gefährlich ist. Offiziell heißt es von Blizzard:

Jahre nach der Niederlage gegen Overwatch ist Akande Ogundimu. besser bekannt als Doomfist. aus der Gefangenschaft entkommen und hat seinen Platz in Talons innerem Zirkel wieder eingenommen. Nachdem er auf den neuesten Stand gebracht wurde, entscheidet er sich allerdings dazu, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und führt die geheimnisvolle Organisation auf einen tödlichen neuen Weg.

In die eigene Hand ist da genau das Stichwort. Der Schurke Akande kommt mit einem immens starken Schlagarm daher und begeistert die Overwatch Gemeinde. Der 45 Jährige Söldner der uns mit der Handkanone und dem seismischen Schlag völlig in die Offensive gehen lässt ist der Neuste Zugang in Overwatch. Was seine Motive sind erklärt uns der Comic nur allzu gern. Den kleinen Streifen von Michael Chu einem Mitarbeiter von Blizzard und Ryan Benjamin sowie Anthony Washington könnt ihr hier auf der Offiziellen Blizzard Seite sehen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei mehr über den Muskelbepackten Killer zu erfahren.