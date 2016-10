Overwatch: Erneute Hinweise zu neuer Heldin Sombra

Seit mehreren Wochen schon warten die Spieler von Overwatch gebannt auf ein Reveal der neuen Heldin Sombra. Immer wieder kam es zu Gerüchten und Leaks, die darauf hindeuten, dass Sombra schon bald vorgestellt wird. Blizzard wird jedoch nicht müde, die Spieler auf die Folter zu spannen. Auf der Seite amomentincrime.com verfolgten Fans zuletzt gespannt einen Countdown, mit der Hoffnung, dass an dessen Ende Sombra offiziell vorgestellt wird.

Die Fans wurden aber leider enttäuscht. Denn nachdem der Countdown heute ablief, erschien auf der Website lediglich eine Nachricht auf Spanisch:

…Transmisión finalizada – finalizando carga…

…Carga finalizada. Unidad Bastion E-54 comprometida…

Übersetzt heißt das in etwa: Übertragung abgeschlossen. Vervollständige Upload. Zugriff auf Einheit E-54 Bastion erlangt. Die Geschichte die sich daraus ergibt, ist dass Sombra eine Computerexpertin ist, die sich in den letzten Wochen in ein noch unbekanntes Netzwerk und damit in die letzte verbleibende Bastion-Einheit gehackt hat.

Weitere versteckte Hinweise zu Zombra

Das „Update“ auf der Seite amomentincrime.com kommt zusammen mit einem Overwatch Update. User auf Reddit wollen kurz darauf entdeck haben, dass sich eine Siegerpose von Bastion geändert hat. Bei der RIP-Siegerpose blinkt Bastions Lampe angeblich im Takt eines Morsecodes, aus dem sich SOMBRA lesen lässt.

Spieler fanden außerdem im HTML-Code der Website die Nachricht “v1.4.0.2.324??“. Diese Zahlen sehen verdächtig nach einer Overwatch-Versionsnummer aus.

Wir sind gespannt, wann Blizzard endlich Overwatchs neue Heldin Sombra vorstellen wird. Allzulange sollte es nicht mehr dauern, wenn man bedenkt wie lange die Fans schon warten.