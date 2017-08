Overwatch: Gamescom bringt neue Map und Kurzfilm

Fans von Overwtch werden definitiv einen Grund haben, zur diesjährigen Gamescom in Köln zu kommen. Blizzard Entertainment wird dort nicht nur eine neue Map für Overwatch enthüllen, sondern auch einen neuen Kurzfilm präsentieren. Doch welcher Held genau der Protagonist des neuen Filmchens sein wird, ist bis jetzt nicht bekannt. Blizzard Entertainment wird den Kurzfilm am Mittwoch den 23. August auf ihrer Hauptbühne als weltweite Premiere zeigen. Sollte euch eine Reise zur Gamescom verwehrt bleiben, habt ihr noch die Möglichkeit, das Event via Live-Stream am heimischen Bildschirm anzuschauen.

Das könnt ihr vor Ort erleben

Allerdings müsst ihr vor Ort sein, wenn es darum geht, die neue Map in Overwatch anzuspielen. Zwar sind noch keine Details der neuen Map ans Licht gekommen, am Montag den 21. August soll aber ein Preview-Video zu der frischen Karte erscheinen. Diese soll jedoch nicht die kürzlich angekündigte Deathmatch-Karte sein. Wem das noch nicht reicht, um sich selbst zur berühmten Spielemesse zu bewegen, den können vielleicht die deutschen Synchronsprecher des Blizzard-Titels überzeugen. Die Stimmen der Shooter-Helden könnt ihr am Donnerstag den 24. August antreffen.

Neben den Summer Games 2017 werden die Mitglieder des deutschen World-Cup-Teams von Overwatch am Samstag einen Auftritt haben. Und dieses vollgepackte Programm rundet noch ein Doomfist-Cosplay am Mittwoch ab. Lasst euch also die zahlreichen Overwatch-Events auf der Gamescom nicht entgehen!