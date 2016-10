Blizzard Entertainment: Chris Metzen hört auf

Ein Aufschrei geht durch die Gaming-Welt, denn Chris Metzen, der Mann hinter den Geschichten von World of Warcraft, Diablo und StarCraft und vielen mehr, verlässt die Gaming-Branche. Ja, ihr hört richtig. Story-Papst Chris Metzen zieht sich aus der Gaming-Welt zurück. Das hat er vor ein paar Stunden in einem offenen Brief an die Fans erklärt. Kaum ein anderes Gesicht verbinden die Fans so sehr mit dem Entwicklerstudio Blizzard Entertainment, wie Metzen. Auch auf der BlizzCon war übl