Overwatch: Heldin Sombra – Erste Infos geleaked?

Ein angeblicher Screenshot eines Blog-Posts von Blizzard bringt die Gerüchteküche der Overwatch-Community zum Brodeln. Man kann einen Blick auf die Heldin „Sombra„ erhaschen und etwas Text des Blogs geben ein paar Hinweise.

Die Textfragmente auf dem Screenshot lassen sich wie folgt übersetzen:

[…][p]schützt die Tore des Schlosses vor den Zombies und den bösen alliierten von Dr. Junkenstein.“[…]

[…] versuche Dich in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen – Je schwerer die Stufe, desto mehr Punkt kannst Du verdienen“

Held: Sombra (sie wird sich später am Abend ihren Weg in das System hacken)[BILD]

Hier der Text nach dem Bild und Text beneath the picture of the actual character:

[…](Som)bra ist eine der besten und berüchtigsten Hackerinnen. Als Kind verlor sie alles während der Omnic Kris(e)[…]

[…]mit ihrem Computer um zu überleben. Sie arbeitete mit der „Los Muertos“-Gang in Mexiko und führte immer häufiger…[…]

[…]bis sie zu viel ungewollte Aufmerksamkeit auf sich zog und in den Untergrund gehen musste. Während dieser Zeit aktualisierte sie ihr[…]

[…]und wurde von der mysteriösen Talon-Organisation rekrutiert. Obwohl Sombra zufrieden zu sein scheint für XXX zu arbeiten[…]

Neben der Tatsache, dass ein neuer Held bei Overwatch kommt, wird vor allem diskutiert, dass möglicherweise ein neuer Game-Mode oder auch ein „Event“ in das Spiel integriert wird, bei welchem man gegen KI-Gegner kämpfen muss. Einige vermuten, dass es sich um ein Ähnliches Event wie bei Team-Fortress 2 handelt (Man vs. Machine), bei dem man Upgrades für seine Waffen erhält. Hier kurz die Info zum dem TF2-System: Mann vs. Machine ist ein kooperativer Spielmodus, der mit dem gleichnamigen Update erscheinen ist. In Mann vs. Machine versuchen Teams aus sechs Spielern, eine Horde von Robotern an der Auslieferung einer Bombe zu ihrer Basis zu hindern. Neben den KI-kontrollierten Gegnern und dem kooperativen Spiel ist es ein weiteres bezeichnendes Merkmal dieses Modus‘, dass die Spieler für die Dauer einer Runde mithilfe einer spielinternen Währung ihre Waffen verbessern können. Alle Verbesserungen sind das ganze Spiel über da und können nicht rückgängig gemacht werden. Auch wenn ein Spieler das Spiel verlässt, später wieder dem Spiel beitritt sind seine Verbesserungen noch gespeichert.

Ob Blizzard dieses System für Overwatch nutzt bzw. es adaptiert, oder es ganz anders werden wird ist natürlich noch nicht bekannt. Aber was wäre ein Gerücht bzw. ein Leak, wenn es nicht ein paar Fragezeichen geben würde.

