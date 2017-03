Overwatch: Infos zu Season 4 & Patch 2.05

Die neue Season von Overwatch ist jetzt live. Blizzard enthüllte passend dazu alle Veränderungen. Vor allem seien die Entwickler in den letzten 12 Wochen auf die Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der User eingegangen.

Änderungen bei Spielniveau und Bestenlisten

Das Overwatch-Update für Staffel 4 bringt die Änderung mit sich, dass Spieler mit einem Skill-Rating über 3000 mindestens sieben Spiele pro Woche abschließen müssen, um ihren Rang zu verteidigen – eine Änderung, die die Genauigkeit und die Fähigkeit der Spieler verbessern soll. Dies macht die Aufrechterhaltung von mehreren High-Level-Konten schwieriger. Gleichzeitig erreicht dadurch eine oberstufige Platzierung einen höheren Stellenwert.

Spieler, der es in die Top 500 schafften, erhielten bislang ein besonderes Spray und ein Spieler-Icon am Ende der Saison. Um nun neue Anreize zu schaffen, den jeweiligen Rang über die Dauer der Saison beizubehalten, werden diese Belohnungen von nun an nur an die Spieler verteilt, die sich am Ende unter den Top 500 befinden. Dadurch müssen sich Spieler mehr darum bemühen, unter den Top 500 zu bleiben. Die Spannung der Matches soll somit gewährleistet sein.

Ab jetzt wird eine Verzögerungszeit für die Wiederbelebung aktiviert, wenn sich mehr Angreifer als Verteidiger an einem Platz befinden. Wenn der umkämpfte Punkt in einer bestimmten Zeit nicht von den Angreifern eingenommen werden kann und die Verteidiger nicht mehr in der Lage sind, sie zurückdrängen, wird der Wiederbelebungs-Timer langsam bis zu einem bestimmten Maximalwert ansteigen. Sobald die Verteidiger wieder die Oberhand gewinnen, wird der Timer auf Null zurückgesetzt.

Die ausführlichen Angaben findet ihr im offiziellen Overwatch-Blog.