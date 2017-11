Overwatch: Neue Heldin, Karte und Skins

Auf der Blizzcon 2017 hat der Entwickler Blizzard wie jedes Jahr neue Inhalte zu ihren Spielen angekündigt. Für den hauseigenen Shooter Overwatch hat sich Blizzard etwas besonderes ausgedacht.

Moria, die neue Supporterin

Wie schon vermutet hat es sich Blizzard nicht nehmen lassen in diesem Fest für eine neue Heldin für Overwatch zu präsentieren ihr Name Moria. All ihr Fähigkeiten zu erklären würde den Rahmen sprengen deswegen gibt es hier eine kleine Zusammenfassung. Für wen dies etwas unverständlich sein sollte, dem empfehlen wird das Video ganz unten.

Moria eine Supporterin. Sie ist eine starke Healerin, welche auf drei Fähigkeiten einen Heal hat. Wie Zenyatta kann sie aber auch zum gefährlichen Gegner werden. Alle drei Fähigkeiten können sowohl als Heal, aber auch als Damagespell verwendet werden. Der Basisheal auf der linken Maustaste muss jedoch stets durch Schaden aufgeladen werden. Diese Fähigkeit kann auch auf Gegner angewendet werden und ihnen Leben entzieht.

Die nächste Fähigkeit (E) kann ebenfalls aggressiv und als Heal eingesetzt werden. Moria feuert einen Ball, der an Wänden abprallt, und je nach Auswahl schaden macht oder heilt. Auf der (Shift)-Taste hat die Supporterin eine Art schnellen Dash in dem sie unsichtbar wird. Die ultimative Fähigkeit ist ein langer steuerbarer Strahl der Gegnern, die sich darin befinden, schaden macht und Verbündete heilt. Moria ist, nach Ana, die zweite Supporterin die Blizzard in Overwatch einbaut.

Welcome to Blizzard World

Demnächst wird sich in Overwatch alles um das Thema Blizzard selbst drehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ihr bald auf der neuen Karte „Blizzard World“ spielen könnt. Diese Karte ist eine „Payload“-Map, auf der man die „Payload“ quer durch den Vergnügungspark, ganz im Charme von Blizzard, bis ans andere Ende der Map vorantreibt. Besonders ist jedoch, dass es zwei Spielmodis auf der selben Karte gibt, eine sogenannte Hybridmap. Denn außerdem ist Blizzard World eine „capture the objectiv“-Karte auf der man zwei Bereiche erobern muss.

Die Karte ist sehr farbenfroh und verspielt und soll sehr viel Spaß bringen. Wenn ihr bereits auf der Karte gespielt habt, wisst ihr vielleicht, wie viel Liebe die Entwickler in die Details stecken. Eastereggs gibt es somit natürlich hinter jeder Ecke.

Neues aus Lootboxen

Blizzard gibt euch außerdem wieder neuen Inhalt zum Sammeln. Darunter sind neue Skins, Emotes, Sprays, Sprüche und Icons. Die Skins sind nach alten Blizzard Klassikern und Overwatchs eigenen Cinematics gestaltet. Erste Gameplay-Szenen der neuen Heldin und Karte gibt es bereits von der Blizzcon, wo Spieler die Neuerungen direkt anspielen können.