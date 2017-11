Overwatch: Neue Heldin Moira ab sofort erhältlich

Überraschung für alle Fans von Overwatch

Am gestrigen Abend spendierten die Verantwortlichen einen neuen Patch für den Helden-Shooter. Mit intigriert in der neuen Anpassung ist auch die Heldin Moira, welche ab nun auf allen Plattformen verfügbar ist. Die neue Supporterin ist eine ehrgeizige Genetikerin und verwendet sowohl heilende als auch zerstörerische Technologien. Dank ihrer biotischen Hand kann sie entweder Verbündete heilen oder Gegnern Lebensenergie entziehen. Die biotische Spähre ist eine Energiespähre, die auf dem Schlachtfeld umher springt und die Verbündeten in der Nähe heilt oder Gegnern Schaden zufügt. Mithilfe des Phasensprungs ist es Moira möglich, zu verschwinden und durch die Schatten zu springen. Während dieser Zeit ist sie unverwundbar. Die ultimative Koaleszenz entfesselt einen mächtigen Strahl mit Chaosenergie. Dieser besitzt eine große Reichweite und ist auch in der Lage Barrieren zu durchbrechen. Werden verbündete getroffen, heilen diese sich, Gegner hingegen erhalten Schaden.

Was ist noch neu?

Weitere Änderungen kann man den aktuellen Patchnotes entnehmen. Außerdem können ab heute Abend alle interessierten ein kostenloses Testwochenende starten. Von heute Abend bis Dienstag ist Overwatch im vollen Umfang gratis verfügbar.

Änderungen des neuesten Patches

Allgemeine Updates

Allgemein

Die Auswahl „Match als Gruppe verlassen“ wird jetzt auch für zukünftige Matches gespeichert.

Arcade

Einer der Arcade-Plätze ändert sich jetzt täglich, um eine Reihe an Spielmodi mit einzubeziehen, darunter „Limitiertes Duell“, „Geringe Schwerkraft“ und „Flaggeneroberung“.

Heldenupdates

Ana

Biotisches Gewehr Der Schaden wurde von 60 auf 70 erhöht.



Kommentar der Entwickler: Ana wurde in letzter Zeit von anderen Unterstützungshelden in den Schatten gestellt. Die Erhöhung ihres Schadens wird ihr helfen, sich zu verteidigen, und sie zu einer größeren Bedrohung für das gegnerische Team machen.

Lúcio

Lúcio hat jetzt im Zuschauermodus einen Effekt über dem Kopf, durch den ersichtlich ist, welchen Song er gerade spielt.

Mercy

Caduceus Mercys Strahlen zur Heilung und Schadensmaximierung sind jetzt visuell besser voneinander zu unterscheiden.



Wiederauferstehung Wirkungszeit von 0 auf 1,75 Sek. erhöht. Beim Wirken ist Mercys Bewegungsgeschwindigkeit jetzt um 75 % verringert. Kann jetzt unterbrochen werden, wenn Mercy zurückgestoßen, betäubt oder gehackt wird.



Valkyrie Während Valkyrie aktiv ist, hat Wiederauferstehung keine Wirkungszeit mehr. Während Valkyrie aktiv ist, verringert das Wirken von Wiederauferstehung Mercys Bewegungsgeschwindigkeit nicht.



Kommentar der Entwickler: Wir glauben, dass die letzte Überarbeitung von Mercy erfolgreich war, aber ihre Fähigkeit Wiederauferstehung fühlt sich für ihre Gegner immer noch zu stark und zu frustrierend an. Da sie jetzt eine Wirkungszeit hat, können Gegner die Fähigkeit effektiver kontern. Allerdings wird Wiederauferstehung sofort aktiviert, wenn Valkyrie aktiv ist. Dadurch sollte sie sich mächtig anfühlen, wenn sie sich auf dem Schlachtfeld verwandelt.

Winston

Barrierenprojektor Hat jetzt eine Trefferpunkteanzeige.



Kommentar der Entwickler: Durch diese Veränderung können sowohl Winstons Verbündete als auch seine Gegner besser sehen, wie viel Schaden von eingehenden Angriffen sein Schild noch absorbieren kann.

Benutzeroberfläche

Allgemein

Es wurden mehrere visuelle Anpassungen zur Überarbeitung des HUD im Zuschauermodus vorgenommen, darunter eine verbesserte Zuschauer-Benutzeroberfläche, ein neu gestalteter Einheitenrahmen und eine animierte Ultimate-Anzeige.

Behobene Fehler

Allgemein

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Porträtrahmen von Spielern in der Heldenauswahl oder der Übersicht während des Matches nicht geladen wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler aus der Lobby benutzerdefinierter Spiele keine Zuschauer zu einem Deathmatch hinzufügen konnten.

KI

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bots nicht wiederbelebt wurden, wenn sie in der Lobby des benutzerdefinierten Spiels auf einen anderen Platz oder in ein anderes Team versetzt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Sombra-Bots keine Medikits mehr hacken konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Bewegungen von K.I.-Bastion bei der Verteidigung von Zielpunkt A auf Eichenwalde beeinflusst hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den K.I.-Helden Zielpunkt A auf bestimmten Karten nicht verteidigen konnten.

Helden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Anas Sekundärwaffe hell aufleuchtete, wenn sie in der Heldengalerie angesehen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ganymed nicht die vorgesehenen Geräusche machte, wenn Bastions Strandbuggy-Skin ausgerüstet war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Symbol von Mercys ultimativer Fähigkeit nicht wie vorgesehen angezeigt wurde, wenn sie von Sombra gehackt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Roadhogs Abschlepphaken länger als vorgesehen an gegnerischen Spielern hängen blieb.

Es wurde ein Animationsfehler behoben, durch den Widowmakers Knie beim Springen zusammenklappten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich der Spielzeugroboter in Zaryas Emote Geheimnisvolles Geschenk aufblähte, wenn sie ihn zerstörte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Junkrats Kamikazereifen während des Sprungs nicht wie vorgesehen gewirkt werden konnte.

Karten