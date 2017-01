Overwatch: Neue Karte Oasis ab sofort spielbar

The Last Guardian – Jetzt ergibt die Reise durch die Ruinen Sinn

Wer Last Guardian gespielt hat, dem fällt auf, dass das Spiel in einem kraterähnlichen Gebiet spielt, welches im Spiel als Tal empfunden wird. Das „Nest“ ist mit geheimnisvollen, bröckelnden Ruinen gefüllt, deren Anordnung auf den ersten Blick keinen wirklichen Zweck hat – obwohl wohl jeder seine Theorien dazu geschaffen hat. The Last Guardian - Unglaubliche Architektur und Puzzle-Adventure Doch diese Art der Spielumgebung ist extrem wichtig für „The Last Guardian