Overwatch: Neue Karte und Heldenanpassungen auf dem PTR

Blizzard Entertainment hat vor kurzem auf dem hauseigenen Testserver für Overwatch, dem PTR, neue Inhalte veröffentlicht. Darunter eine komplett neue Assault-Map sowie einige Buffs und Nervs für verschiedene Helden.

Auf zum Mond

Die neue Karte heißt Horizon Luna Colony und wird schon bald auf den Live-Servern zur Verfügung stehen. Das Setting der Karte ist eine Forschungsstation auf dem Mond. Die Map gehört zu den sogenannten 2CP-Karten und soll in Zukunft im Ranked-, sowie im Quickplay spielbar sein.

Heftige Buffs für Reaper und McCree

Overwatchs Reaper hatte es in letzter Zeit nicht leicht. Gerade in höheren Elos der beliebten Ranked-Spielliste sah man den Helden kaum mehr. Reaper galt als nutzlos. Das will Blizzard nun ändern: Auf dem Testserver bekam Reaper jetzt einen heftigen Buff verpasst. Während der Offensiv-Held früher nur Gesundheit durch das Töten von Gegnern zurück erlangen konnte, erhält er nun von jedem ausgeteilten Schuss 20% des verursachten Schadens als Gesundheit zurück. Blizzard erhofft sich so eine Rückkehr Reapers in die Meta.

Ähnlich wie Reaper hatte es auch der beliebte Cowboy McCree zuletzt recht schwer. Im Verhältnis zu den anderen Hitscan-Helden wie Soldier:76 oder Widowmaker viel der Revolverheld schon stark ab. Daher gab es eine Verbesserung für seine ultimative Fähigkeit: Feinde werden nun bereits nach 0.2 Sekunden anvisiert und nicht mehr erst nach 0.8 Sekunden. Außerdem steigt der Schaden, den sie nach der ersten Sekunde des Anvisierens erhalten von 20 auf 80 an. Die Schadenssteigerung nach der ersten Sekunde bleibt allerdings wie zuvor. Die Entwickler möchten durch den Buff dafür sorgen, dass McCree noch eine Menge Schaden austeilen kann bevor auf seine Ultimate reagiert wird. Bisher galt seine Fähigkeit High Noon als eine der schwächsten Super-Attacken im gesamten Spiel.

Last but not least der australische Tank Roadhog: Zum einen verkleinerte Blizzard die Hitbox seines Kopfes um 20% und zum anderen gab es Anpassungen an seinem Schrottgewehr. Roadhogs Waffe hat nun ein fünf Schuss umfassendes Magazin und schießt 30% schneller als früher. Dafür wurde der Damage pro Schuss allerdings um 33% reduziert. Diese Änderungen werden dazu führen, dass Helden nach einem Treffer durch Roadhogs Haken eine größere Überlebenschance haben.

Des Weiteren gibt es jetzt mehr Optionen für eigene Spiele und die Oni Genji- sowie die Officer D.Va-Skin sind ab sofort in normalen Lootboxen erhältich. Wann die Anpassungen es auf die Live-Server schaffen ist noch nicht bekannt.