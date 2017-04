Overwatch: Neue Standard-Maps in Reichweite

Blizzards Game Director Jeff Kaplan hat in einem gerade erschienenen Interview nun neue Details zu Erweiterungen des Multiplayershooters Overwatch gegeben.

Im offiziellen Overwatch-Forum beschwerten sich Spieler immer wieder über zu wenig Nachschub bezüglich neuer Karten – gerade die klassischen Spielmodi wurden hier vernachlässigt. Kaplan gab nun an, dass die Entwickler diese Schlagzahl erhöhen werden. Im Moment befinden sich drei Standard-Maps in der Mache. Diese befinden sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium und könnten bald veröffentlicht werden. Nebenbei arbeitet Blizzard an weiteren Inhalten, wie zum Beispiel Arcade-Modi und weiteren Charakteren.

Kaplans komplette Aussage: