Overwatch: Neues „Year of the Rooster“ Event startet nächste Woche!

Ganz unerwartet hat Blizzard ein Overwatch Event anlässlich des chinesischen Neujahrs angekündigt . Nach dem das letzte Event „Winter Wonderland“ erst vor zwei Wochen zu Ende ging, steht bereits das Nächste in den Startlöchern. Starten soll das Ereignis mit dem Namen „Year of the Rooster“ bereits nächste Woche, am Dienstag den 24. Januar, wenige Tage vor dem Chinesischen Neujahr, welches am 28. Januar stattfindet.

Der Umfang des Events soll ähnlich wie bei den vorherigen Events „Haloween Terorr“ und „Winter Wonderland“ sein. Wir dürfen also wieder mit jeder Menge kosmetischen Items wie Charakter-Skins, Sprays, und Emotes rechnen. Ein neuer Spielmodus hingegen wurde noch nicht angekündigt. Da jedoch bislang jedes große Overwatch-Event einen neuen Spielmodus mit sich brachte, ist es wahrscheinlich, dass wir auch dieses Mal einen erhalten werden. In zwei Twitter Posts von Blizzard bekommt Ihr bereits einen Skin für Mei, sowie einem Skin für D.VA zu Gesicht. Viel Mehr verriet Blizzard jedoch bislang nicht.

Das „Year of the Rooster“ Event lässt uns hoffen, dass wir auch ein Event zu Ostern bekommen werden. Auch wenn Blizzard bereits vor einiger Zeit angekündigt hat, nichts zu diesem Anlass geplant zu haben.

Denkt Ihr auch dass wir mit dem „Year of the Rooster“-Event wieder einen neuen Spielmodus bekommen werden? Schreibt es uns in die Kommentare!