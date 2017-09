Overwatch: Neues kostenloses Testwochenende

Der überaus erfolgreiche First Person Shooter Overwatch kann wieder kostenlos angespielt werden. Entwickler Blizzard hat erst kürzlich ein kostenloses Testwochenende angekündigt, bei welchem ihr das Spiel auf Herz und Nieren testen könnt. Falls ihr den Helden Shooter also noch nicht euer eigen nennt, habt ihr nun die Gelegenheit selbst Hand anzulegen.

Testwochenende kommt

Bereits letztes Jahr erschien der kompetitive First Person Shooter und eroberte die Gaming Welt im Sturm. Zahlreiche Spieler haben sich bislang in viele Schlachten begeben. Nun haben die Unentschlossenen unter euch auch die Möglichkeit dazu. Der zuständige Entwickler Blizzard hat nämlich ein kostenloses Testwochenende angekündigt. Bereits am nächsten Freitag um 20 Uhr fängt dieses an und endet am Dienstag um 8:59 Uhr. In diesem Zeitraum könnt ihr das vollständige Spiel ausprobieren. Es stehen euch also alle 25 Charaktere und 16 Maps zur Verfügung. Auch zahlreiche Spielmodi und Lootboxen sind mit von der Partie. Zudem erhaltet ihr Erfahrungspunkte und könnt euren Spielstand in die Vollversion übertragen, falls ihr sie euch kaufen wollt.

Das Testwochenende wird gleichermaßen auf PlayStation 4, Xbox One und PC stattfinden. Für die Konsolen braucht ihr die entsprechenden Online-Dienste PlayStation Plus oder Xbox Live Gold. Auf dem PC ist ein Battle.net Account Pflicht. Werdet ihr das Spiel ausprobieren?