Overwatch: Startzeit von Season 5 veröffentlicht – Steht Doomfist in den Startlöchern?

Far Cry 5: Steelbook-, Deluxe- und Gold-Edition mit Inhalten enthüllt

Far Cry 5 ist derzeit in aller Munde. Ubisoft sorgt auch weiterhin, dass das so bleibt und veröffentlicht immer mehr Informationen zu dem neuen Knaller, der Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Nun wurden die verschiedenen Spezial-Editionen vorgestellt. Das Steelbook umfasst eine besondere Hülle zum Spiel selber, so wie es der Name eben vermuten lässt. Wer gerne exklusive Inhalte zum Titel selber möchte, muss schon wenigstens zur Deluxe-Edition greifen. Diese gibt es für 69,99 Eu