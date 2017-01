Overwatch: Valentinstag Event geleakt?

Es sind mal wieder Gerüchte zu neuen Overwatch-Inhalten aufgetaucht. Dieses Mal geht es um ein vermeintliches Valentinstag-Event. Ein Nutzer auf Reddit will in den Dateien der Overwatch Testserver Sprach-Sounds entdeckt haben, welche auf ein neues Event hinweisen. Der Data-Miner von Reddit stieß dabei auf eine ganze Reihe neuer Sound-Dateien die bislang noch nicht im Spiel zu hören waren. Darunter befinden sich zwei Sprach-Dateien von Mercy und Genji, in denen es um das Schenken von Schokolade geht.

Hier die Sprachnachricht von Mercy:

Und hier Genjis Antwort:

Wie wahrscheinlich ist ein Overwatch Valentinstag-Event?

Die aufgetauchten Sound-Files sorgen derzeit für reichlich Spekulationen rund um die potenziellen Inhalte eines Valentinstag-Events. Wenn man bedenkt, dass auf dieselbe Weise auch das Overwatch Weihnachts-Event geleakt wurde, erscheint ein Valentinstag-Event zunächst wahrscheinlich. Jedoch gibt es zu bedenken, dass der Game-Director Jeff Kaplan Im Dezember vergangenen Jahres bekannt gab, dass man weder ein Oster -noch ein Valentinstag-Event plane. Guckt man sich außerdem an, was die Entwickler alles für das Jahr 2017 geplant haben, erscheint ein Valentinstag-Tag-Event noch unwahrscheinlicher. Denn mit den in der Roadmap geplanten Inhalten wird Blizzard erst einmal ziemlich viel zu tun haben.

Denkt Ihr, dass wir dennoch ein Event zum Valentinstag zu Gesicht bekommen werden? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!