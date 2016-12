Overwatch: Weihnachtsevent startet bereits nächste Woche

Vor Kurzem gab es ja bereits erste Gerüchte in Form von geleakten Sound-Dateien, welche auf ein Weihnachtsevent in Overwatch hinwiesen. Dataminer entdeckten in dem Quellcode des Spiels unter anderem eine Overwatch Titelmelodie im Weihnachtsstil. Die Vermutungen bestätigen sich nun, denn Blizzard kündigte gestern offiziell das Holiday-Event an. Auf dem offiziellen Overwatch Twitter-Kanal postete der Entwickler ein kurzes Video zu dem bevorstehenden Event.

Overwatchs Weihnachtsevent startet bereits nächste Woche

Das kurze Video zeigt eine Winter-Version der Karte King’s Row. Viel mehr Verrät der Teaser jedoch nicht. Man erfährt lediglich, dass es bereits nächste Woche am 13. November 2016 losgehen soll. Konkrete Einzelheiten nannte Blizzard noch nicht. Auf einer Postkarte im Video lässt sich folgendes lesen:

Es ist die schönste Zeit des Jahres und wir hoffen, dass du zusammen mit uns die Festtags-Stimmung genießen wirst.

Das Weihnanchtsevent wäre nach den „Summer Games“ und dem „Halloween Terror“ bereits das dritte Overwatch-Event. Wenn Blizzard seinen Kurs beibehält, dürfen wir wieder mit einem neuen, zeitlich begrenzten, Spielmodus sowie zahlreichen kosmetischen Items rechnen. Welche Inhalte wir tatsächlich bekommen, erfahren wir spätestens nächste Woche. Sobald Blizzard weitere Details preisgibt erfahrt Ihr es natürlich auf Ingame.de. Wenn Ihr auch gespannt seid, was uns in diesem Overwatch-Event alles bevorsteht, schreibt es uns in die Kommentare!