Overwatch: Winter Wonderland Update bringt den Schnee mit sich

Am gestrigen Tag zog auch in „Overwatch“ die Winterzeit ein. Mit einem Update brachten die Blizzard-Weihnachtselfen nicht nur den Schnee, sondern auch weihnachtliche Stimmung. Passend zur Season gestaltete Loot Boxen erwarten euch, gefüllt mit neuen Skins, Emotes, Victory Posen, Highlight Intros und anderen Sachen.

Gestern veröffentlichte Blizzard Entertainment das Update passend zur Winterzeit für die PlayStation 4, Windows PC und Xbox One. „Overwatch“ wird nun zum Winter Wonderland. Dieses bringt mehr als 100 neue Items mit sich, welche die Spieler in den auf Zeit begrenzten Loot Boxen bekommen können. Wie bei jedem „Overwatch“-Event sind die Gegenstände in den Kisten zufällig. Doch Angst haben, nichts von den Winteritems zu bekommen, braucht ihr nicht, denn in jeder Kiste ist mindestens ein Item.

Overwatch: Winterwonderland Update bringt den Schnee mit sich

Charaktere wie, Lúcio, McCree, Mei, Pharah, Reaper, Roadhog, Sombra, Torbjörn, Tracer, Winston und Zenyatta wurden von Blizzard Entertainment in ein winterliches Gewand gesteckt. Wer zu Weihnachten keinen Nussknacker zu Hand hat, kann sich doch einfach Zenyatta nehmen. Auch auf zwei „Overwatch“-Maps ist der Winter ausgebrochen. Auf Hanamura und King´s Row ist jetzt mit Schneestürmen zurechnen.

Auch ein weiterer Spielmodus kam in „Overwatch“ für die Winterzeit hinzu. Dieser wurde einem frostigen Charakter gewidmet. Mit Mei´s Snowball Offensive spielt ihr eine Schneeballschlacht vom allerfeinsten. Ihr spielt sechs gegen sechs – aber mit einem Haken.

In der Blizzard Beschreibungen zum neuen Event heißt es:

In diesem Modus ist Mei´s Waffe nicht länger ein frostiger Strahl und schießt auch keine Eiszapfen. Sondern wurde es so gestaltet, dass es nur einen superstarken Schneeball abfeuert. Ein Gegern ist daher nach einem Treffer raus. Sollte die Waffe leer sein, weil der eine Schneeball nicht getroffen hat, können die Gegner an nahe gelegenen Schneestellen danach suchen. An diesen Stellen kann die Waffe nachgeladen werden. Natürlich sollte nicht vergessen werden, beim Nachladen den Rücken zu sichern mit Mei´s Eiswänden. Ihre Ultimate hat sich passend zur Winterzeit verändert, denn ihre Waffe verwandelt sich in einen Schneemann mit dem kontinuierlich geschossen werden kann.

Das „Overwatch“ Winter Wonderland-Event wird noch bis zum 2.Januar zur Verfügung stehen.

Welchen Skin findet ihr bei „Overwatch“ am besten? Und wer ist euer Lieblings-Charakter?