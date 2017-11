Overwatch: Youtuber spielt Genji mit Fidgetspinner

Einfallsreicher Hobbytüftler

An Kreativität mangelt es dem YouTuber und Streamer Rudeism sicherlich nicht. Vor allem, wenn es um sein Lieblingsspiel, den Helden-Shooter Overwatch, geht. So hatte er in der Vergangenheit schon eine Mikrowelle und eine Banane zu funktionstüchtigen Controllern umgebaut. Sein Ziel ist es, auf möglichst unkonventionelle Art und Weise durch den Spielverlauf zu schreiten. Auch mit seinem neuen Einfall hat dies geklappt.

Dreh dich mein Freund

So hat er sich einen rosafarbenen Fidget Spinner geschnappt und diesen mithilfe eines Microcontrollers, Programmierung und einigen Anpassung zu einem Controller umgebaut. Mit der jüngsten Erfindung ist er nun in der Lage, den Helden Genji zu steuern. Leider ist dies bisher nur eingeschränkt möglich. So sorgt aktuell eine kurze Drehung des Fidget Spinners lediglich dafür, dass Genji seine Wurfsterne abfeuert. Bewegungsmanöver sind also noch nicht möglich, sollen aber in Planung sein. Und wir können davon ausgehen, dass der kluge Kopf auch dafür einen Einfall haben wird.