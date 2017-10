Past Cure: Erscheinungstermin bekannt gegeben

The Evil Within 2: Heute ab 13 Uhr im ingame-Stream

Wir streamen für euch Morgen kommt mit The Evil Within 2 ein Highlight des Oktobers auf den Markt. Ihr müsst euch, wie auch im Vorgänger, als Detective Sebastian Castellanos durch die Spielwelt schleichen und um das Überleben kämpfen. Dabei findet ihr Waffen, welche ihr verbessern könnt und Ressourcen, um euch das Leben erleichtern. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ressourcen zu kombinieren und so z.B. Munition herzustellen. Seid dabei! Habt ihr genauso Lust auf das Spiel w