Path of Exile: The Fall of Oriath im Release Trailer

Path of Exile gehört nun schon seit einiger Zeit nicht mehr nur noch zu den Geheimtipps unter Online-Rollenspiel-Freunden. Der kostenlose Titel hat sich in kürzester Zeit von einem Diablo-Klon zu einem echten Konkurrenten hoch gearbeitet und verdient vielleicht sogar mehr Respekt und Aufmerksamkeit, als es bisher bekommt.

Zum Ende in Zehn Akten

Vor allem wird Path of Exile immer besser und immer komplexer. Neben dem schon weit bekannten Skilltree, der jeden RPG-Fan feuchte Träume beschert, gibt es auch immer wieder neue Inhalte. Nun kommt am 4. August 2017 der nächste Part des Spiels mit The Fall of Oriath heraus. Mit dem Update kommen auch einige Veränderungen auf die Spieler zu. So gibt es dann keine Schwierigkeitsgrade mehr für die einzelnen Akte. Musstet ihr am Anfang noch jeden Akt drei Mal durchspielen, um euch hochzuleveln, steigt das Level nun in insgesamt zehn Akten kontinuierlich an. Die Strafen, die es vorher bei der zweiten und dritten Wiederholung gab, stellen sich nun ab Akt 5 und später ab Akt 8 ein.

Für alle Fans von Action-Rollenspielen gilt es sich also, den 4. August 2017 im Kalender anzustreichen und dann direkt loszulegen. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall und besonders, wenn das Spiel Free2Play ist.