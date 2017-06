PayDay 2: Kostenlos auf Steam verfÃ¼gbar

Sparfüchse aufgepasst! Momentan gibt es auf Steam wieder etwas geschenkt. Dieses Mal handelt es sich um den Koop-Klassiker PayDay 2. Die Entwickler von Overkill Software gaben nun bekannt, dass sie insgesamt fünf Millionen Einheiten des Spiels verschenken. Deswegen ist hier auch Schnelligkeit angesagt.

Ein Deal wie gegaunert

Die Verantwortlichen wollen mit dieser Aktion sicherlich auf die Reihe aufmerksam machen. Mittlerweile haben die Entwickler nämlich angekündigt, dass ein dritter Teil von PayDay in der Mache ist. Um also noch mehr Spieler an die Reihe heran zu holen, ist dies ein kluger Schachzug. Zu dem dritten Part gibt aber bis dato leider noch keinerlei Informationen. Dafür können nun alle, die es bisher noch nicht getan haben, das Spiel austesten.

Der kooperative Shooter ist in seinem Genre immer noch einer der beliebtesten Titel und weit verbreitet. Ob die fünf Millionen verschenkten Spiele nun also viel oder wenig ist, hängt von euch selbst ab. All zu lange warten solltet ihr bei solchen Angeboten nie. Wenn die Menge nicht aufgebraucht werden sollte, läuft die Aktion auf Steam bis zum 21. Juni. Enthalten ist aber lediglich das Grundspiel. Alle Erweiterungen müssen separat erworben werden. Trotzdem gilt: Einem geschenkten Gaul und so weiter.