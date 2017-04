Payday 2: Coop-Klassiker kommt für die Nintendo Switch

Payday 2: Fünf DLCs mit neuen Missionen geplant

Overkill Software plant laut David Goldfarb, dem Game Director von Payday 2, nicht weniger als fünf DLCs für das gerade erschienene Heist-Spiel zu veröffentlichen. Dies gab Goldfarb zumindest in einem Interview mit Joystiq an. "Payday 2, wie auch sein Vorgänger Payday: The Heist, ist ein lebendiges Spiel.", sagte er in dem Interview, "Wir haben mit 505 Games für das nächste Jahr fünf DLCs geplant." Er gab weiterhin an, das das Spiel, wie schon Payday: The Heist, neben kostenpflichten DLCs auch um kostenfreie Inhalte erweitert würde. Einige dieser Inhalte deuteten sich bereits in einem Steam-Forum Post vom Producer Almir Listo an: Es soll bald mehr Gegnertypen geben und es soll auch möglich sein, das Safehouse individuell anzupassen. Diese Inhalte würden allerdings erst frei