Persona 5: Neuer Sizzle Trailer erschienen

Die fünf High-School Schüler aus Tokio führen zwar nach außen hin ein normales Leben, besitzen aber alle eine zweite Identität- des nachts werden sie zu den „Phantom Dieben der Herzen“. In einem neuen Trailer zu Persona 5 welches am 4.4.2017 für die PlayStation 3 und PlayStation 4 erscheint, zeigt Entwickler Atlus uns alle fünf Charaktere, sowohl in ihrem normalen als auch in ihrer Rolle als Diebe. Worauf es die fünf bei ihren Raubzügen abgesehen haben? Sie benutzen die Kraft ihrer Personas, um die Erwachsenen von ihren Masken zu befreien, welche ihnen die Gesellschaft aufzwingt zu tragen. Hier nun der neue Trailer:

Persona 5 – Tiefgang und Action

Das Rollenspiel erschien in Japan bereits im September des letzten Jahres und ist bereits der 6. Titel der Persona-Reihe. Ihr spielt einen stillen Austauschschüler, der zusammen mit vier Mitschülern Dungeons erkundet und auf allerlei Gegner trifft. Die Kämpfe sind wie in anderen Persona Teilen rundenbasiert. Fans der Reihe können es wohl kaum erwarten, für alle Persona-Neulinge: Macht euch sowohl für spaßige Kämpfe als auch auf tiefgründige Geschichten bereit! Die Personas sind die Manifestationen der inneren Psyche der Personen und werden durch die Masken der Hauptcharaktere als Kampfunterstützung beschworen. Gegnerische Personas könnt ihr mit speziellen Attacken erledigen oder als Verbündete gewinnen-eure Entscheidung! Die Erwachsenen habe das einstige Traumreich „The Palace“ in ein unangenehmen Ort verwandelt und müssen von den „Phantom Dieben der Herzen“ aus diesem Reich verbannt werden. Besonders auf Dialoge und Charakterinteraktion wird in allen Persona-Teilen gesetzt und diese sind auch dementsprechend gut inszeniert. Wenn ihr mehr zum Spiel wissen wollt, guckt bei unserer Vorschau zum Titel rein!

Wir freuen uns auf den PlayStation-Exklusiv Titel! Und ihr?