Persona 5: Tipps um der perfekte Phantom Thief zu werden

Persona 5 steht ab heute in den Regalen und um euch den Einstieg in das abgedrehte JRPG zu erleichtern oder um euch als alte Persona-Hasen auf Neuerungen aufmerksam zu machen, haben wir für euch ein paar Tipps! Insgesamt 9 praktische Hilfen präsentieren wir hier, um euch sowohl das Leben als vorbildlicher und beliebter Schüler als auch die Kämpfe in Dungeons als Phantom Thief zu erleichtern.

Speichern ist essentiell!

Auch wenn ihr Persona 5 auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, solltet ihr euch auf so einiges gefasst machen. Denn auch wenn sich „Normal“ nach einem gut zu meisternden Schwierigkeitsgrad anhört, werdet ihr ziemlich schnell von Gegnern ausgeschaltet. Zwar kämpft ihr immer in eurer Phantom Thief Gruppe, aber solltet ihr als Joker sterben, bedeutet das den Tod eurer gesamten Unternehmung. Ihr müsst den Hauptcharakter Joker also unter allen Umständen am Leben erhalten. Sollten andere Charaktere sterben, könnt ihr sie in klassischer JRPG-Manier wiederbeleben.

Dass euer Ableben früher eintreten kann, als euch lieb ist, hat zweifellos die Konsequenz, dass ihr sehr viel speichern solltet. In Persona 5 steht euch zwar ein Speichersystem zur Verfügung, dieses könnt ihr allerdings nicht immer benutzen. Manchmal verwehrt das Spiele euch stundenlang, euren Fortschritt zu speichern, was ziemlich frustrierend sein kann. In Dungeons bzw. Palästen stehen euch neben diesem Speichersystem auch zum Glück sogenannte Safe Rooms zur Verfügung, welche als Auto-Save Checkpoints dienen und an denen ihr respawned. Obwohl sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen eines solchen Safe Rooms ein Ladebildschirm erscheint, solltet ihr lieber einmal mehr als einmal weniger hier einen Stop einlegen.

Schwächen der Gegner ausnutzen

Alle Gegner gegen die ihr in Persona 5 antreten müsst, haben bestimmt Schwächen und Stärken. Diese umfassen die typischen Resistenzen und Schwächen gegen physischen Schaden oder bestimmte Elemente. Ein Angriff mit dem Element gegen das der Gegner eine Schwäche hat, verursacht nicht nur mehr Schaden, sondern kann die Gegner auch kampfunfähig machen. Diese Kampfunfähigkeit wird als Knock-Down bezeichnet und ermöglicht es euch, eine weitere Aktion durchführen zu können, einen sogenannten 1 More. Schafft ihr es, allen Gegnern ein Knock-Down zu verpassen könnt ihr mit den Gegner verhandeln oder sie überreden die Seiten zu wechseln. Die Verhandlungen heißen Hold Up und bringen euch neben Geld oder Items auch neue Verbündete. Wenn ihr nicht verhandeln wollt, könnt die kampfunfähigen Gegner mit einer zerstörerischen Attacke ausschalten.

Um die Schwächen der Gegner herauszufinden, solltet ihr einfach alle eure Attacken einmal ausprobieren. Solltet ihr in einem Hold Up einen Gegner zu eurem Verbündeten gemacht haben, werden euch die Schwächen dieses Typs auch angezeigt.

Vor-und Nachteile der Verhandlungen mit Dämonen

Wenn ihr in einem Hold Up mit einem Gegner verhandelt, könnt ihr unter anderem mehr Geld rausschlagen, dafür bekommt ihr aber weniger Erfahrungspunkte. Auch wenn ihr Items verlangt, erhaltet ihr weniger Erfahrungspunkte, bekommt aber oft sehr seltene Items von den Dämonen. Reden ist Silber, Töten ist für eure Erfahrungspunkte Gold. Wenn ihr nicht unterlevelt sein wollt, müsst ihr die meisten der Kämpfe daher ohne Verhandlungen beenden.

Achtet auf die Schwächen eurer Personas

Auch ihr habt Schwächen und Gegner nutzen diese aus, um euch in einen Knock-Down zu bekommen und euch zu auszuschalten. Die Gegner werden auch das Spiel über immer raffinierter oder besitzen eine Insta-Kill Fähigkeit gegenüber bestimmte Elementen. Macht euch also vertraut mit euren Personas, dessen Schwächen und Stärken. In jedem Dungeon erwarten euch bestimmte Gegnertypen mit bestimmten Schwächen und Angriffen. Nehmt zu Beginn in einen Dungeon Personas mit unterschiedlichen Schwäche mit und passt sie an die Gegner an, die euch begegnen an, bevor ihr erneut in denselben Dungeon geht.

Stealth ist einfacher als ihr denkt

Wenn ihr euch an Gegner heranschleicht, erhaltet ihr im Kampf die Oberhand und das Security-Level in den Palästen bleibt niedrig. Vor allem für das Letztere ist das Schleichen wichtig, da ihr bei einem zu hohen Security-Level aus dem Palast rausgeschmissen werdet.

Ihr müsst euch nicht perfekt anschleichen, um die Gegner zu erwischen, bleibt geduckt (X-Button) und greift die Gegner an.

So little Time – So much to do

Pro Tag habt ihr in Persona 5 nur eine begrenzte Zeit zur freien Verfügung, was ein genaues Planen eurer Aktionen erfordert. Meist könnt ihr 2 Aktionen am Tag unterbringen, nach der Schule und am Abend. Begebt ihr euch in einen Dungeon, dauert das schon einmal den ganzen Tag und ihr könnt somit keine zweite Aktion, wie Lernen oder Freunde treffen, unterbringen. Um trotzdem zu Leveln, müsst ihr euch natürlich in Dungeons wagen. Wir empfehlen: Geht nur an wenigen Tagen in Dungeons, bleibt dann aber solange wie möglich drinnen. Kämpft, looted und sucht Truhen bis eure SP aufgebraucht sind, dann ist es Zeit nach Hause aufzubrechen. Im Gegensatz zu HP sind SP recht schwierig aufzufüllen und ihr braucht sie, um eure Personas angreifen zu lassen.

Solltet ihr einen Dungeon einmal abgeschlossen haben, könnt ihr ihn nicht erneut betreten – lasst also nichts unentdeckt und nichts liegen!

Ihr könnt bei Tests schummeln

Durch das Drücken des Touchpads erhaltet ihr Zugriff zur Thieves‘ Guild, welche euch unter anderem zeigt, womit andere Spieler in Persona 5 ihre Zeit verbracht haben. Auch während der zu absolvierenden Tests an der Schule, könnt ihr mit Hilfe des Touchpads sehen, wofür sich andere Spieler entschieden haben- meist stimmt die Wahl und ihr kommt ohne viel Anstrengung durch das Schulleben in Persona.

Pflegt eure menschlichen Beziehungen

Insgesamt könnt ihr 21 Personen treffen, welche teilweise potenziellen Partner sind, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Jeder dieser „Confidantes“ bringt euch bestimmte Boni und hat eine individuelle Geschichte. Indem ihr eure Beziehung zu ihnen verbessert, erhaltet ihr mehr Boni und spezielle Fähigkeiten. Solltet ihr euch zum Beispiel gut mit eurem Lehrer verstehen, könnt ihr die Schule öfter sausen lassen. Ein befreundeter Arzt lässt euch Medizin zu einem geringeren Preis erwerben. Menschliche Beziehungen haben so viele Vorteile!

Wenn ihr eure Verbündeten früh freischaltet, könnt ihr diejenigen, die ihr am meisten mögt, vollständig aufleveln indem ihr Zeit mit ihnen verbringt. Jeder der Personen hat eine bestimmte Arcana, wenn ihr ein Persona der passenden Arcana bei euch habt, wenn ihr diesen Freund trefft, erhaltet ihr mehr Boni.

Kümmert euch um eure Eigenschaften

Hauptcharakter Joker verfügt über fünf Eigenschaften-Pools, welche ihr füllen könnt: Wissen, Tüchtigkeit, Mut, Freundlichkeit und Charme. Zwar haben diese auf die Kämpfe im Metaverse keine Auswirkungen, aber in der echten Welt spielen sie eine umso größere Rolle.

Um Freunde zu gewinnen oder bestehende Freundschaften auszuweiten, benötigt ihr oft eine gewisse Anzahl der genannten Fähigkeiten. Erst ein hoher Mut-Wert lässt euch so mit dem Besitzer des Waffenladens reden. Vieles in der Welt von Persona kann eure Eigenschaften verbessern. Wenn ihr gute Noten schreibt, erhaltet ihr mehr Wissen und Charme, da nun deine Mitschüler zu dir aufschauen. Gießt ihr die Pflanzen in eurem Zimmer, steigt eure Freundlichkeit. Fast alle Freizeitbeschäftigungen in Persona, seien es Kino-Besuche, Jobs oder Videospiele, können eure Fähigkeiten steigern. Ladet dabei ruhig eure Freunde ein oder lasst euch einladen, um auch gleich Fortschritte in der Beziehung mit ihnen zu machen.

Solltet ihr noch weitere Tipps und Tricks für Persona 5 haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare!