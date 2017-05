Phantom Dust HD: Neuauflage kostenlos zum Download

Microsoft hatte schon seit längerem angekündigt, den Action-Klassiker aus dem Jahr 2004 in High Definition neu aufzulegen. Heute ist es auch so weit, dass die frische Version für Xbox One und PC bereitsteht. Was aber verblüffend an der Sache ist, dass der Download komplett kostenlos verfügbar ist.

Die frohe Botschaft erreichte uns via Twitter von Microsofts Aaron Greenberg und sorgt natürlich in erster Linie für Begeisterung der Fans. Greenberg verkündete auch, dass Phantom Dust HD ein Xbox Play Anywhere Spiel ist. Somit könnt ihr eure Spielstände zwischen der Xbox One und dem PC frei hin- und herschieben. Das gleiche gilt für eure Achievements.

Baut euer eigenes Deck aus zahlreichen Skills

In einem Video beschreibt Adam Isgreen, seines Zeichens Creative Director des Spiels, was die Besonderheit an Phantom Dust HD ist. Ihr müsst euch im Spielverlauf für ein bestimmtes Skillset aus bis zu 300 verschiedenen Skills zusammenstellen. Ähnlich wie bei Trading Card Games à la Magic oder Hearthstone müsst ihr so euer eigenes Deck schustern. Wählt aus offensiven und defensiven Skills, um in jedem Level den perfekten Mix für eure Umgebung zu haben.

Aber schaut euch das Video doch selbst an. Und denkt dran: einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.