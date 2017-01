Pimax: Chinesischer Hardware-Entwickler präsentiert VR-Brille mit 200 Grad Sichtfeld und 4K Auflösung pro Auge

Visuelle Revolution oder Blendwerk? Im Rahmen der CES 2017 will der Hersteller von VR-Technologie den neuesten Anwärter im Bereich der modernen Brillen präsentieren, die euch in die virtuelle Realität entführen sollen. Die brandaktuelle Hardware soll mit einer revolutionären, gestochen scharfen Auflösung von 4K pro Auge an den Start gehen und verspricht darüber hinaus ein Sichtfeld von 200 Grad. Was dran ist an der neuen Brille und welche Infos es sonst noch so zur neuen VR-Technologie gibt, haben wir für euch zusammengefasst.

Pimax auf der CES 2017

Virtual und Augmented Reality sind Stichworte, die aus der Technik-Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind. Auch 2017 soll die Entwicklung im Bereich der VR-Brillen und Tracking-Methoden weiter vorangetrieben werden. Die Consumer Electronics Show, eine der größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik, findet jährlich in Las Vegas statt und verspricht in diesem Jahr einige Hardware-Überraschungen und neue VR-Entwicklungen.

Das Event findet vom 5. Bis 8. Januar statt und auch der chinesische Hardware-Konzern Pimax hat eine neue Brille im Gepäck, die es vorzustellen gilt. Einen offiziellen Titel für das VR-Gerät gibt es noch nicht, aber es sind erste Details zu den Features durchgesickert.

Doppeltes 4K mit Schwächen?

Die Brille von Pimax wird zwei 4K LCD-Displays nutzen, die jeweils mit einer Auflösung von 3840×2160 für eine deutlich verbesserte Auflösung sorgen sollen, die seit jeher einen Knackpunkt der VR-Technologie darstellten.

Wo die renommierten Brillen (Oculus Rift, HTC Vive) mit OLED-Displays arbeiten, sind in der neuen Variante des chinesischen Konzerns lediglich LCDs verbaut, die in der Szene als unbrauchbar verschrien sind, weil sie zu starker Bewegungsunschärfe führen. Die Entwickler haben zwar angekündigt, dass ein neuer Durchbruch im Bereich der LCD-Technologie diese Schwächen beseitigen soll, so ganz trauen wir dem Braten allerdings noch nicht.

Des Weiteren proklamiert die neue Brille von Pimax ein unglaubliches Sichtfeld von 200 Grad. Nicht selten kamen von Nutzern der etablierten VR-Systeme Beschwerden über den eingeschränkten Ausblick und den Tunnelblick, der dem grenzenlosen Erlebnis in der virtuellen Realität im Weg steht. PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift können lediglich mit einem Sichtfeld von 90 bis 110 Grad aufwarten – die versprochenen 200 Grad grenzen also an einen technologischen Quantensprung.

Wenn der erweiterte Ausblick auf Kosten der Performance geht und mit Artefakten einhergeht, sind wir nicht sicher, ob es der Rundumblick wert ist. Wir sind gespannt, ob die beiden 4K-Displays auch mit der nötigen Power unterstützt werden können und diese auch für den Endverbraucher erschwinglich sein wird.

Der Vorgänger von Pimax, der bereits mit 4K-Auflösung gelockt hat, ist unter den kundigen Augen der Kritiker leider untergegangen und vor allem die katastrophalen Software-Lösungen des Unternehmens mildern die Vorfreude etwas ab. Dennoch sind wir erwartungsvoll, was die neue VR-Brille kann und wie sie uns von den Entwicklern in einigen Tagen präsentiert wird.