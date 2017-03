Planescape Torment: Enhanced Edition erscheint im April

Zelda- Breath of the Wild: Cheats und Tricks

Der Open-World Titel Breath of the Wild hält neben der riesigen Spielwelt auch zahlreiche Geheimnisse und Entdeckungen, auf die man stoßen kann. Gefundene Easter Eggs und Referenzen haben wir euch ja bereits vorgestellt. Zahlreiche findige Zelda-Fans lassen uns immer wieder staunen, was man alles in der Welt entdecken und machen kann. Hier präsentieren wir euch drei Tricks, die das Leben in Breath of the Wild einfacher und interessanter machen. Unendlich viele Pfeile - einfach und umsonst