Pokemon Ultrasonne und Ultramond: Trailer bringt erste Einblicke in die Story

Gran Turismo Sport: Demo erscheint am 9. Oktober

Am 9. Oktober ist es soweit, die heißersehnte GT Sport Demo des Real Driving Simulators kommt in den Playstation-Store! Die Demo ist für euch dann genau 4-Tage im PS-Store verfügbar. Alle In-Game-Kredits (bis zu $ ​​1MM) und personalisierte Garagen Fahrzeuge die ihr in dieser Demo erspielt, könnt ihr dann am 18. Oktober, wenn das komplette Spiel erscheint auf die Vollversion übertragen. Was ihr Spielen könnt In dieser Testversion von GT-Sport, wird euch ein tiefer Einblick in die neu