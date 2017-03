Zelda – Breath of the Wild Guide: Schnell Rubine farmen

Auch in einer riesigen Welt voller Schreine, Monster und allerlei verschiedener Völker muss der tapfere Link seine Waffen, Pfeile und Rüstungen käuflich erwerben. Und die Wirtschaft in Breath of the Wild verlangt so einige Rubine! Leider sind Links Beutel keineswegs prall gefüllt mit den Glitzersteinchen. Um sich trotzdem optimal ausrüsten zu können und niemals ohne Pfeile in die Wildnis ziehen zu müssen, haben wir für euch 4 Tipps, wie ihr sehr schnell sehr viele Rubine verdienen und dann sofort verprassen könnt.

Verkauft gekochtes Essen

Ihr habt bestimmt auch schon Stunden damit verbracht, exquisite Zutaten zu vorzüglichen Gerichten an den vielen Feuerstellen zu verarbeiten. Gekochte Gerichte regenerieren mehr Herzen und geben bessere Buffs. Vor allem Zutaten mit dem Zusatz „Maxi“ regenerieren nicht nur eure Herzen, sondern geben euch noch temporäre extra Herzen dazu, wenn ihr sie verzehrt. Ihr könnt diese Gerichte auch verkaufen, jedoch bringen die meisten Gerichte nur eine geringe Anzahl von Rubinen. Um ordentlich Profit zu machen, müsst ihr die richtigen Gerichte verkaufen. Den höchsten Gewinn erzielt ihr mit Fleischspießen. Ihr braucht dafür jeweils 5 Fleischstücke. Fleischspieße regenerieren nicht so viele Herzen wie andere Gerichte und geben auch keine Buffs, der Verkauf ist also keinesfalls ein Verlust. Kombiniert ihr 2 Luxuswild-Stücken mit 3 Edelwild-Stücken bekommt ihr satte 510 Rubine. Ein Spieß aus 5 Edelwild-Stücken bringt euch 210 Rubine.

Wo bekommt ihr das saftige Fleisch für eure Spieße her? Die beste Location um Edel-und Luxuswild zu farmen, ist die Umgebung des Stalls des Schneelands in Süd-Tabanta. Hier begegnen euch viele Rentiere, welche ausschließlich Luxus- oder Edelwild fallen lassen, wenn ihr sie erledigt. Der nächste Schrein ist der Ri-Mosa Schrein.

Verkauft Edelsteine

Um an Edelsteine zu kommen, müsst ihr auf Gesteinsbrocken achten, welche sich meisten in der Nähe von Felswänden befinden. Wenn ihr diese kaputt kloppt, am besten mit einem Hammer, das geht schneller als mit einem Schwert, erhaltet ihr verschiedene Edelsteinsorten. Diese könnt ihr für einen recht ansehnlichen Preis verkaufen. Bernsteine bringen 30 Rubine, Saphire 260 und Diamanten sogar 500. Auch Mini Bosse wie der Hinox oder der Leune lassen die wertvollen Steine fallen, wenn ihr sie erledigt. Allerdings solltet ihr nicht alle Edelsteine verkaufen, denn ihr braucht sie um eure Rüstungen und Waffen herzustellen und um diese bei den Großen Feen zu verbessern. Auch gehen durch das Abbauen der Steine und die Kämpfe eure Waffen kaputt. Behaltet also immer ein paar Edelsteine.

Widmet euch dem Glücksspiel

In Breath of the Wild könnt ihr euch nicht nur der Wildnis sondern auch dem Glücksspiel zuwenden. Angeboten wird euch dieses in Angelstedt im Südosten der Karte (im Süden von Ost-Necluda). Das Kasino wird von Dohann betrieben. Bevor ihr allerdings auch nur einen Rubin setzt, solltet ihr einen Speicherstand anlegen, damit ihr, wenn euch das Glück einmal nicht hold ist, es noch einmal probieren könnt, ohne Verluste zu machen.

Durch diese sichere Methode (naja durch diesen Cheat) könnt ihr ruhig immer den höchsten Betrag (100Rubine) setzten. Nach eurem Einsatz müsst ihr euch zwischen 3 Truhen entscheiden, nur eine bringt euch einen goldenen Rubin. Dieser ist 300 Rubine wert. Euer Gewinn beläuft sich also pro Durchgang auch 200 Rubine. Nach jedem Gewinn speichert ihr erneut und setzt dann gleich nochmal. Wenn ihr einmal die falsche Truhe erwischt, ladet ihr einfach den vorherigen Speicherstand.

Spielt Schneeball-Bowling

In der Nähe des Hebra-Turms, nord-westlich von Central Hyrule, findet ihr Pondo bei einer einsamen Hütte, welcher einen großen Schneeball formt. Am Ende einer Rampe sind 10 Pins aufgebaut, welche ihr versuchen müsst, mit einem Einsatz von 20 Rubinen, umzuhauen. Schafft euer Schneeball es, alle Pins umzuhauen, bekommt ihr 300 Rubine, ein Gewinn von 280 Rubinen also.

Um sicher zu gehen, dass ihr wirklich alle 10 Pins erwischt, nehmt eine Position rechts von der Rampe ein und lasst den Schneeball gerade herunter rollen. Wenn er gleich zu Beginn in die falsche Richtung abdriftet, könnt ihr ihn nochmal schnell hochheben und eure Position verändern. Hier ein Video für euch, welches den Aufenthaltsort von Pondo und das Schneeball-Minispiel zeigt:

Mit diesen Tipps leidet ihr hoffentlich nie wieder unter Rubin-Mangel und könnt euch kaufen, was ihr nur wollt!