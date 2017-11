Call of Duty WW2: Neue Kisten, Waffen und Skins geleakt

Auf Reddit postete ein User geleakte neue Inhalte für Call of Duty WW2. Darunter sind zum Beispiel neue Supply Drops und haufenweise neue Waffen und Skins.

Neue Waffen und Skins für Call of Duty WW2

Der Reddituser MossadKilledLilPeep zeigt in seinem Post geleakte Bilder von neuen Waffen und deren Skins. Sledgehammer Games hat sich zu diesen Leaks noch nicht geäußert. Unter den neuen Waffen gibt es viele Gewehre, SMGs, LMGs, Pistolen und Nahkampfwaffen. Hier gelangt ihr zum Redditpost mit den geleakten Bildern.

Am 21. November soll ein Update die Einführung der Ingame-Währung einleiten. Eventuell wird dieses Update die neuen Waffen bereits beinhalten. Wahrscheinlicher ist aber, dass Sledgehammer Games die neuen Supply Drops implementiert. Nach „Common“ und „Rare“ soll es demnächst auch „Epic“ und „Legendary“ Supply Drops geben. Die neuen Waffen und Skins werden laut unseren englischen Kollegen VG24/7 in den neuen Kisten zu finden sein. Manche Waffen dürften euch bereits aus der Singleplayerkampagne bekannt vorkommen. Wie man an die Kisten kommt ist noch ungewiss und ob die neuen Waffen und Skins nur in Supply Drops verfügbar sein werden ist ebenfalls noch ein Rätsel. Hoffentlich wird das Update dieses Mal gleichzeitig auf PC und Konsolen veröffentlicht. Wir warten weiter gespannt auf eine Meldung von Sledgehammer Games.