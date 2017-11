Call of Duty WWII: Online Server Probleme „Error 103295“

In der Nacht vom 2. November zum 3. November öffnete Activision die Tore zu ihren Multiplayer-Servern für das von Sledgehammer Games produzierte Spiel Call of Duty WWII.

Call of Duty WWII: Keine Verbindung zu Servern

Viele haben das bereits vorhergesehen. Die Enttäuschung ist trotzdem groß in der Community. Call of Duty WWII wurde nach und nach für Regionen freigeschaltet. Zuerst durften Australien und Neuseeland online gehen. Danach folgten die europäischen Server und zum Schluss Amerika. Die Freude hielt aber nicht lange, denn kurz nach Start in Nordamerika machen die Server schon schlapp.

Wo das Problem genau liegt, weiß aktuell noch niemand genau. Activision tweetete kurz darauf, dass sie an einer Lösung arbeiten. Anschließend kam die Meldung, dass andere Call of Duty-Titel auch betroffen sind.

„Error Code 103295 connectivity issues“

Activision gibt nicht viele Informationen raus, also ist noch unklar, wann es endlich wieder losgehen kann.

Viele User fragen sich, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Man könnte meinen, Activision und Sledgehammer Games wissen, was bei über 28 Millionen verkauften Call of Duty Kopien jedes Jahr auf sie zukommt. Jedoch ist unklar, ob das Problem an überlasteten Servern liegt oder es einen Fehler in der Software gibt.

Unsere Konsolen sind auf jeden Fall schon mal warmgelaufen und falls Ihr noch nicht den Day One Patch runter geladen habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür.