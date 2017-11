CS GO: Trust Factor – Überarbeitetes Prime soll Reports verringern

Nach dem Prime Matchmaking soll nun ein weiteres Feature das Spielerlebnis verbessern. Ziel von Valve ist es, die Spieler glücklicher zu machen und die Anzahl der Reports zu verringern.

Trust Factor

Das ist der Name des neuen Prime Matchmaking. Momentan könnt ihr noch zwischen den beiden Methoden aussuchen, das wird sich aber in näherer Zukunft ändern. So können auch neue Spieler fairen und freundlichen Spielen beitreten und müssen sich nicht erst bis Prime quälen. Viele Spieler und Youtuber haben bereits positives Feedback via Youtube und in Steamforen veröffentlicht.

Wie setzt sich der Trust Factor zusammen?

Viel verrät Valve nicht über das neue Matchmaking, jedoch gibt es ein paar Tipps, um im Trust Factor besser abzuschneiden. Entsprechend zählen zum Beispiel alle Dinge, die für Prime erforderlich waren, in euren Faktor hinein. Außerdem guckt sich der der neue Matchmaker das Steamverhalten an. Das bedeutet: Falls ihr bereits einen VAC-Ban hattet oder schlechtes Verhalten in den Steamforen gezeigt habt, wirkt sich das negativ auf euren Trust Factor aus. Gutes Verhalten in anderen Steam-Spielen oder Valves sozialen Netzwerken wirkt sich positiv auf euer neues Matchmaking aus.

Das verbesserte Prime ist gestern online gegangen und kann jetzt bereits in Anspruch genommen werden.