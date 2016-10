CS:GO Community sauer: Graffiti müssen gekauft werden

Valve hat angekündigt, dass Graffitis in CS:GO eingeführt werden. Soweit eine gute Nachricht, denn die Sprays haben sich auch in Counter-Strike großer Beliebtheit erfreut, da man sie individualisieren konnte und es ein nettes Gimmick im Game war.

Allerdings hat die Community nicht ganz so erfreut auf die Nachricht reagiert, denn Valve will den Spielern für dieses Feature Geld aus den Taschen ziehen. Um Graffitis nutzen zu könnnen, muß man diese nämlich entweder in einem wöchentlichen Drop durchs Hochleveln bekommen, oder aber in 50er-Paketen im Steam-Shop kaufen. Um den Kauf noch schmackhafter zu machen, sind die „Drop-Graffitis“ nur Monochrom (also ohne Farbe). Farbige Graffitis kann man ebenfalls nur im Steam-Shop kaufen, wie die FAQ mitteilt.



Die Begeisterung der Spieler hält sich in Grenzen. Ein Spieler fasst das Ganze so zusammen: „Valve: We Make Games Money„. Es wird sich unter den Gamern insbesondere deswegen darüber geärgert, da es für CS:GO in diesem Jahr noch kein richtiges Content-Update gegeben hat, Valve aber nun mit diesen Features um die Ecke kommt, die für das Spielerlebnis keine wirkliche Verbesserung bringen. Was sagt ihr zu dem Thema? Übertreibt es Valve einfach, oder muß man damit leben, dass jeder „Entwickler“ versucht seine Spiele maximal zu monetarisieren?

Weite Infos zum CS:GO-Update findet ihr wie immer auf unserer Counter-Strike Community-Seite.