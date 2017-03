Destiny 2: Release-Termin und neuer Trailer veröffentlicht

Zelda – Breath of the Wild: Patch behebt Framerate Einbrüche

Dem ein oder anderen sind vielleicht schon die gelegentlichen Framerate Einbrüche beim Zocken von Breath of the Wild aufgefallen, diese sollen nun endlich der Vergangenheit angehören mit dem aktuellen Patch 1.1.1. Besonders wenn viele Gegner im Bild zu sehen sind oder wenn man in überfüllten/ sehr detaillierten Gebieten unterwegs ist, fällt einem sehr stark, die instabile Framerate auf. https://www.youtube.com/watch?v=xRUFzGvngYk Wie man in dem Video sehen kann, läuft Breath of the W