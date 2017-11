Far Cry 5: Beeindruckende Einblicke in die Spielwelt

Der Publisher Ubisoft zeigte uns gestern, per Video auf Youtube, was heutzutage grafiktechnisch alles möglich ist. Unglaublich hochauflösende Texturen, eine epische Landschaft und beeindruckende Details sind nur die Spitze des Eisberges.

Fotorealismus in Far Cry 5

Im Video zeigen die Entwickler nicht nur die überwältigende Grafik, sie erklären auch wie sie so viele Details in die Texturen bekommen haben. Dazu sind sie nach Montana geflogen und haben dort Objekte von allen Seite fotografiert, digitalisiert und als 3D Objekt in das Spiel eingefügt.

Die Erwartungen an den Look von Far Cry 5 sind immens. Wir hoffen, dass das Spiel auf unseren PCs später auch so aussehen wird wie die Szenen aus dem Video. Außerdem bleibt noch abzuwarten, welches Setup für das Grafikmonster benötigt wird. Ubisoft stellte uns bereits sehr viel Gameplay und Videos bereit, die einen tiefen Einblick in das Spiel gewähren konnten.

Besonders Stolz sind die Entwickler auf das Angelfeature. Auf den Ausflügen nach Montana ist dem Entwicklerteam aufgefallen, dass das Angeln ein fester Bestandteil der Kultur ist. Deshalb war es dem Team auch so wichtig dem Angelsystem eine gewisse Tiefe zu geben. Wiesen, Flüsse, Wälder und Tiere wirken extrem realistisch.

Am besten überzeugt ihr euch selbst von der Grafik in diesem Video