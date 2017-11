Fortnite Battle Royale: Mehr Anmeldungen als PUBG

PUBG: Der 1,3 Millionen-Rekord auf Steam geknackt

Am Wochenende durften die Entwickler um Playerunknown's Battleground feiern. Fans des Spiels haben ihnen dazu verholfen, den All-Time-Rekord von 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern zu knacken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis PUBG den Rekord von Dota 2 im März 2016 knackt. Die beliebte Early Access von Bluhole hat die bisherige Rekordzahl mit knapp 52.000 mehr zeitgleichen Spielern geschlagen. Highest peak player count on @steam_games! A sincere thank you to all our players &