Gewinnspiel: Wir verlosen 5 Keys für seltene Raumkreuzer aus Star Trek Online

Zur Feier der Veröffentlichung von Staffel 14 gibt es bei uns ein tolles Gewinnspiel für alle Fans von Star Trek Online. Emergence hat ordentlich Keys raus gehauen. So hat jeder gute Chancen, etwas zu gewinnen. Dementsprechend habt ihr die Chance auf zwei verschiedene Keys: Fünf Keys für ein seltenes Schiff und 100 Keys für ein Offizierstrainingspaket.

Details zum Gewinnspiel

Fünf glückliche Gewinner erhalten ein Tzenkethisches Shuk-din-Eskortschiff, ein extrem seltenes und mächtiges Schiff, das eigentlich nur über Lootboxen erhältlich ist. Außerdem kommen 100 Gewinner in den Genuss eines verbesserten Offizierstrainingspakets, das einen Kreuzer der Constitution-Klasse des 23. Jahrhunderts [K1], einen Großen Erfahrungsboost und kostenlose Ausrüstung enthält. Hier sind die Details:

Star Trek Online: Staffel 14 – Emergence PC-Giveaway

Plattform: Nur auf dem PC

Preise:

5× Tzenkethisches Shuk-din-Eskortschiff [K6]

100× Verbessertes Offizierstrainingspaket

Schiffsdaten: Tzenkethisches Shuk-Din-Eskortschiff

Wie man es von einem Tzenkethi-Design erwarten kann, ist das Tzenkethische Shuk-din Eskortschiff für seine Größe erstaunlich wendig und verfügt über enorm leistungsfähige Schilde. Es ist ausgestattet mit der neuesten Schildtechnologie der Tzenkethi, durch die die Schilde des Raumschiffs an den Flanken und am Heck bedeutend gestärkt werden. Am Bug werden hingegen die Offensivkräfte gestärkt, indem die Waffen im vorderen 90°-Schussfeld mehr Schaden austeilen.

Verbessertes Offizierstrainingspaket

Das Verbesserte Offizierstrainingspaket enthält einen nachgerüsteten Kreuzer der Constitution-Klasse aus dem 23. Jahrhundert [K1], einen großen Erfahrungsboost und kostenlose Ausrüstungsanforderung von Level 10 bis 50, durch die man sein Raumschiff immer aktuell halten kann.

Wie könnt ihr gewinnen?

Um einen der fünf Keys für die Raumkreuzer zu gewinnen, müsst ihr einfach nur auf der Facebook-Seite von ingame vorbeischauen und auf Anweisung des Captains den Like-Button drücken. Nur so habt ihr die Chance, unseren passenden Gewinnspiel-Post am 20.10.2017 auch wirklich zu finden. Alle weiteren Informationen findet ihr dann am genannten Datum auf unserer Facebook-Fanseite. Wir wünschen allen Teilnehmern jetzt schon viel Glück.

Wer einen der 100 Keys für Trainingspakete absahnen will, muss nur schnell unten vorbeischauen und schon ist der Key eingesackt. Aber Vorsicht: Nur solange der Vorrat reicht.

Der Teilnahmeschluss wird auf Facebook bekanntgegeben. Die Gewinner werden per E-Mail oder via Facebook benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von ingame sind von der Teilnahme ausgeschlossen.