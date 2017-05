Prey for the Gods: Bethesda veranlasst Umbenennung des Kickstarter-Spiels

Ach ja, die Sache, wenn sich große Unternehmen irgendwie gepiesackt fühlen. Dann lassen sie ihre Muskeln spielen und zeigen den kleinen Firmen, wer hier der Boss ist. So in etwa könnten wir es rein plakativ darstellen bei dem neuesten Fall aus dieser Themenkiste. Nun trifft es das Survival-Adventure Prey for the Gods. Die Verantwortlichen vom Studio No Matter müssen das Spiel nun umbenennen in Praey for the Gods.

Der Grund hierfür ist simpel und logisch, gleichzeitig aber auch ein wenig lachhaft. Der Gaming-Riese Bethesda hält die Namensrechte an dem Wort Prey durch ihr eigenes Spielehighlight, was am morgigen Freitag, den 5. Mai, erscheint. Und da der Name eben geschützt ist, darf er auch nicht in einer anderen Varianten verwendet werden. No Matter hat dem zugestimmt und strebt keine weiteren Gerichtsverfahren oder ähnliches an und benannte sein Spiel dementsprechend nun um.

Kämpft gegen die Götter, an die ihr glaubt

Für alle, die von Praey for the Gods noch nichts gehört haben, wird es aber höchste Zeit. Alle Fans von Shadow of the Colossos werden Freudentränen in den Augen haben, denn Praey for the Gods erinnert sehr stark an den Klassiker der PlayStation 2. Das Projekt startete bei Kickstarter richtig durch und sammelte reichlich Spenden. Genau diese Gelder will das Studio eben auch nicht für Anwaltskosten nutzen, sondern nur für das Spiel.

Im Game selber seid ihr ein einsamer Held auf einer frostigen Insel und müsst herausfinden, was eure eigenen Götter mit dieser eisigen Welt getan haben. Um hinter das Rätsel des ewigen Winters zu kommen, stellt ihr Fragen, die nicht einmal die Götter selbst beantworten können.