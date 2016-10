Razer Keynote: Gaming Laptop soll Heimrechner ablösen

In einer Keynote hat Razer am vergangenen Freitag deren neueste Produkte in der Sparte Gaming Laptops vorgestellt. In seiner Ansprache hat CEO Min-Liang Tan in diesem Zuge auch eine neue Offensive angekündigt, die sich insbesondere im Kampf gegen die sogenannte „PC Master Race“ ins Leben gerufen wurde. Mit dem neuen Razer Blade Pro möchte der Hersteller nicht nur den leistungsfähigsten Gaming Laptop auf den Markt bringen sondern auch eine echte Alternative zu entsprechenden Desktop-Pendants den Kunden offerieren.

Was die Komponenten angeht hat sich Razer mit dem neuen Ableger der Razer Blade Pro Serie nicht Lumpen lassen, denn dieser kommt mit einem Intel Core i7-6700 Prozessor, einer GTX 1080 Grafikkarte, 32 GB Arbeitsspeicher und einem 4k IGZO Bildschirm mit G-Sync und Touchsteuerung daher. Auch im Bereich der Datenspeicherung müssen sich Spieler hier auf ordentlich Platz gefasst machen. So wurde das Razer Blade Pro mit einer SSD Festplatte mit 2 Terrabyte Speicher ausgestattet, sodass auch wirklich jedes Spiel darauf Platz findet. Mit einer Dicke von gerade einmal 22,5mm und einem Gewicht von 3,54kg kann das Gerät zwar nicht mehr als Fliegengewicht bezeichnet werden, stellt allerdings gerade gemessen an den Komponenten doch eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz dar. „Premium“ ist das Stichwort hinter diesem Produkt, welcher allerdings auch mit einem stolzen Preis von 4.199 Euro in Deutschland daherkommt.